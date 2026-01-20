Пів Києва без опалення після обстрілу – Yasno

У Києві після обстрілу РФ 20 січня близько половини житлового фонду міста залишається без опалення.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

"Без опалення наразі близько половини житлового фонду міста", - повідомив він.

За його словами, у столиці тривають екстрені відключення, а погодинні графіки наразі не застосовують. Без світла залишаються 173 тис. клієнтів.

Коваленко зазначив, що енергетики відновлюють електропостачання попри мороз, і закликав киян після появи світла не вмикати одразу всі електроприлади, щоб не перевантажувати мережі та не спричиняти нових аварій.

Нагадаємо:

Через масовану російську атаку в Києві фіксують перебої зі світлом і водопостачанням, зокрема, без електроенергії залишився лівий берег.

5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишилися без теплопостачання внаслідок російської атаки вночі 20 січня. Лівий берег міста також без води.

Після російського удару найскладніша ситуація зараз у Києві: значна кількість житлових будинків залишилася без опалення.