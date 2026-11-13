Частина Сумщини без світла

У частині Сумської області через російські обстріли сталися масштабні відключення світла.

Про це повідомляє АТ "Сумиобленерго".

"Шановні споживачі електроенергії! Маємо масштабне знеструмлення в частині Сумщини через збройну агресію РФ", – йдеться у повідомленні.

За повідомленням "Сумиобленерго", енергетики вже розпочинали ліквідацію причин знеструмлень.

За повідомленням, деталі не розголошують з безпекових міркувань. Терміни відновлення електропостачання залежать передусім від безпекової ситуації.

У повідомленні також закликали не повідомляти публічно про появу світла.

Нагадаємо:

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує призначити ТОВ "Українська енергетична біржа" (УЕБ) номінованим оператором ринку електричної енергії (NEMO) в Україні.