Частина Сумщини без світла
У частині Сумської області через російські обстріли сталися масштабні відключення світла.
Про це повідомляє АТ "Сумиобленерго".
"Шановні споживачі електроенергії! Маємо масштабне знеструмлення в частині Сумщини через збройну агресію РФ", – йдеться у повідомленні.
За повідомленням "Сумиобленерго", енергетики вже розпочинали ліквідацію причин знеструмлень.
За повідомленням, деталі не розголошують з безпекових міркувань. Терміни відновлення електропостачання залежать передусім від безпекової ситуації.
У повідомленні також закликали не повідомляти публічно про появу світла.
Нагадаємо:
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує призначити ТОВ "Українська енергетична біржа" (УЕБ) номінованим оператором ринку електричної енергії (NEMO) в Україні.