Росіяни атакували видобувні обʼєкти "Укрнафти"
У ніч на 9 серпня масованого обстрілу зазнали видобувні активи "Укрнафти", а також буровий майданчик компанії.
Про це повідомляє група "Нафтогаз".
Атаку завдали десятками ударними дронами. На місці суттєві руйнування, частину обладнання виведено з ладу. Роботу активу зупинено.
Постраждалих внаслідок атаки немає.
7 та 8 серпня під атакою ворожих дронів опинилися сім автозаправних комплексів мережі UKRNAFTA у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.
Унаслідок одного з російських ударів постраждав працівник АЗК. Наразі він перебуває в лікарні.
Крім того, 8 серпня ворог атакував реактивними дронами виробничі об'єкти Нафтогазу в центральній частині країни. На момент удару персонал перебував в укритті. Атакований об'єкт зазнав серйозних руйнувань.
Нагадаємо:
3 серпня унаслідок російського удару по автозаправному комплексу Укрнафти на Дніпропетровщині загинули троє людей, серед них восьмирічний хлопчик.