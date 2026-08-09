Росіяни атакували видобувні обʼєкти "Укрнафти"

У ніч на 9 серпня масованого обстрілу зазнали видобувні активи "Укрнафти", а також буровий майданчик компанії.

Про це повідомляє група "Нафтогаз".

Атаку завдали десятками ударними дронами. На місці суттєві руйнування, частину обладнання виведено з ладу. Роботу активу зупинено.

Постраждалих внаслідок атаки немає.

7 та 8 серпня під атакою ворожих дронів опинилися сім автозаправних комплексів мережі UKRNAFTA у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Унаслідок одного з російських ударів постраждав працівник АЗК. Наразі він перебуває в лікарні.

Крім того, 8 серпня ворог атакував реактивними дронами виробничі об'єкти Нафтогазу в центральній частині країни. На момент удару персонал перебував в укритті. Атакований об'єкт зазнав серйозних руйнувань.

Нагадаємо:

3 серпня унаслідок російського удару по автозаправному комплексу Укрнафти на Дніпропетровщині загинули троє людей, серед них восьмирічний хлопчик.