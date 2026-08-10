Російські обстріли знеструмили споживачів у чотирьох областях

Унаслідок російських обстрілів сталися нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

Про це повідомило Укренерго.

На Одещині тривають аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетно-дронової атаки в ніч на неділю. Значну частину знеструмлених споживачів уже вдалося заживити, однак протягом останньої доби росіяни знову атакували енергетичні об'єкти регіону.

В "Укренерго" закликали перенести активне споживання електроенергії на період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

На Одещині необхідно й надалі ощадливо споживати електроенергію, щоб уникнути перевантаження обладнання, яке працює після масованої атаки.

Нагадаємо:

У ніч на 10 серпня російські загарбники атакували керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та трьома баражуючими боєприпасами "Бандероль", а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, в тому числі реактивними, "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія".