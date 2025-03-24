У Росії зростають ціни на пальне: причини

У Росії зростають ціни на бензин і дизельне пальне. З початку року бензин подорожчав на 14,6 %, а дизель – на 11,4 %.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

На 17 березня середня ціна бензину в РФ становила 0,71 дол за літр (у грудні 2024 року – 0,6 дол.), а дизельного пального – 0,85 дол (у грудні – 0,75 дол).

Зазначається, що причини здорожчання – підвищення акцизів, обмеження експорту та інфляція. З 1 січня акциз на бензин виріс із 177,8 дол до 205 дол за тонну, а на дизель – зі 123,2 дол до 145,5 дол.

Крім того, уряд РФ заборонив експорт нафтопродуктів для трейдерів, нафтобаз і малих НПЗ.

Ще один чинник – удари Сил оборони України по російських НПЗ. За прогнозами, до літа ціни на пальне можуть зрости ще на 7–10 %. У пресслужбі додають, що дорожчання пального розганяє інфляцію.

Нагадаємо:

Росіяни зіткнулися з рекордним зростанням цін на бензин за останні 13 років.

Гуртова вартість нафтопродуктів - бензину і дизпального - в Росії зросла на 6-7%.