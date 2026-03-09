Відключення світла 10 березня триватимуть з ранку до кінця доби

У вівторок 10 березня у частині регіонів України з 8:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомляє "Укренерго".

Як пояснюють енергетики, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначили в компанії.

В "Укренерго" закликали ощадливо користуватись електроенергією, коли вона з'являється за графіком.

Нагадаємо:

Протягом 9 березня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Сумської області, частина населених пунктів залишилась без світла.