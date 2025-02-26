У Чилі стався масштабний блекаут: мільйони людей без світла
У Чилі сталося масштабне відключення електроенергії, яке торкнулося 8 мільйонів домогосподарств: столиця країни Сантьяго в темряві, а великі мідні шахти зупинили роботу.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Через кілька годин після початку збою, коли настала темрява, уряд Чилі оголосив надзвичайний стан і запровадив комендантську годину з 22:00 до 06:00.
За словами міністра внутрішніх справ Кароліни Тоа, широкомасштабне відключення сталося через аварію на лінії електропередачі на півночі країни.
Зазначається, що це найбільше відключення електроенергії в Чилі за останні роки. МВС країни повідомило, що для підтримання порядку по всій країні розгортаються військові підрозділи.
Президент Чилі Габріель Борич повідомив, що відключення торкнулося 8 мільйонів домогосподарств, але згодом електроенергія була відновлена приблизно в половині з них.
Нагадаємо:
10 лютого масштабний блекаут охопив Шрі-Ланку. Причиною масових відключень тоді стала мавпа, яка зачепила важливий трансформатор.