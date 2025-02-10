Мавпа знеструмила всю Шрі-Ланку – BBC

Влада Шрі-Ланки звинувачує у національному блекауті мавпу, яка проникла на електростанцію на південь від Коломбо і зачепила мережевий трансформатор.

Про це пише BBC.

"Мавпа потрапила на трансформатор нашої мережі, що спричинило дисбаланс у системі", – заявив міністр енергетики Кумара Джаякоді.

Наразі електропостачання поступово відновлюється по всій країні, а пріоритет надається лікарням та водоочисним станціям.

Офіційні особи зазначають, що повне відновлення електропостачання може зайняти кілька годин.

У соцмережах інцидент викликав хвилю жартів та критики на адресу влади.

"Одна мавпа спричинила повний хаос. Чи не час переглянути нашу інфраструктуру?" – написав користувач X Маріо Науфал.

Головна редакторка місцевої газети Daily Mirror Джаміла Хусейн пожартувала: "Тільки у Шрі-Ланці бійка мавп на електростанції може спричинити загальнодержавне відключення електроенергії".

У своєму звіті Daily Mirror зазначає, що інженери протягом багатьох років застерігали владу про необхідність модернізації електромережі, аби уникнути частих блекаутів.

"Національна енергосистема настільки ослаблена, що навіть найменше порушення в одній із ліній може призвести до масштабного відключення електроенергії", – цитує газета одного з провідних інженерів.