В Чили произошел масштабный блэкаут: миллионы людей без света
В Чили произошло масштабное отключение электроэнергии, которое затронуло 8 миллионов домохозяйств: столица страны Сантьяго в темноте, а крупные медные шахты остановили работу.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Через несколько часов после начала сбоя, когда наступила темнота, правительство Чили объявило чрезвычайное положение и ввело комендантский час с 22:00 до 06:00.
По словам министра внутренних дел Каролины Тоа, широкомасштабное отключение произошло из-за аварии на линии электропередачи на севере страны.
Отмечается, что это самое большое отключение электроэнергии в Чили за последние годы. МВД страны сообщило, что для поддержания порядка по всей стране разворачиваются военные подразделения.
Президент Чили Габриэль Борич сообщил, что отключение коснулось 8 миллионов домохозяйств, но впоследствии электроэнергия была восстановлена примерно в половине из них.
Напомним:
10 февраля масштабный блэкаут охватил Шри-Ланку. Причиной массовых отключений тогда стала обезьяна, которая задела важный трансформатор.