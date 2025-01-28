У Черкаській області знеструмлені десятки населених пунктів після нічної дронової атаки

Внаслідок нічної дронової атаки РФ на енергооб’єкт станом на ранок 28 січня були знеструмлені 72 населені пункти у Черкаській області.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Як йдеться в повідомленні, фахівці обленерго розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи одразу після отримання необхідних дозволів від ДСНС.

Нагадаємо:

У Київській області уламки збитого російського безпілотника упали на приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів – знищені і пошкоджені 36 авто, також в регіоні постраждали приватні житлові будинки та автомобілі.