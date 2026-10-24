У Києві та області ввели екстрені відключення світла
Getty Images
У частині Голосіївського та Солом'янського районів Києва за командою "Укренерго" запровадили екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомили в ДТЕК.
На територіях, де застосовані екстрені відключення, графіки не діють. Про зміни компанія повідомлятиме додатково.
Оновлено. На Київщині також запровадили екстрені відключення –у Білоцерківському, Бучанському, Обухівському та Фастівському районах.
Нагадаємо:
24 жовтня у частині регіонів України планувалося застосовувати графіки відключення електроенергії.