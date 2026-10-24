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У Києві та області ввели екстрені відключення світла

Артур Крижний — 24 жовтня, 10:50
У Києві та області ввели екстрені відключення світла
Getty Images

У частині Голосіївського та Солом'янського районів Києва за командою "Укренерго" запровадили екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомили в ДТЕК.

На територіях, де застосовані екстрені відключення, графіки не діють. Про зміни компанія повідомлятиме додатково.

Оновлено. На Київщині також запровадили екстрені відключення –у Білоцерківському, Бучанському, Обухівському та Фастівському районах.

Нагадаємо:

24 жовтня у частині регіонів України планувалося застосовувати графіки відключення електроенергії.

енергетика графіки відключень

графіки відключень

У Києві та області ввели екстрені відключення світла
У суботу графіки відключень діятимуть у частині областей
У пʼятницю графіки відключень діятимуть у частині областей

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