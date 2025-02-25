В прошлом году "Укрнафта" пробурила 10 новых скважин и над 12 еще работает

В 2024 году компания "Укрнафта" пробурила 10 новых скважин и над 12 еще работает.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"10 новых скважин успешные и имеют дебит выше прогнозного. Возведение еще 12 скважин началось в 4 квартале 2024 года и сейчас находится на разных стадиях реализации", - говорится в сообщении.

В прошлом году"Укрнафта" пробурила 32 тысячи метров, что составляет +280% к 2023 году. Всего в 2025 году планируется 30 новых скважин.

Также в прошлом году компания:

- Приобрела первое спецразрешение на аукционе;

- Достигла 91% коэффициента замещения запасов. 2,2 млн тонн в нефтяном эквиваленте - это 1,5 тыс. тонн нефти и 689 млн кубометров газа. В 2023 году было 64%. До этого в течение последних пяти лет средний коэффициент замещения составлял всего 15%;

- Исследовала 600 квадратных километров 8 месторождений и площадей с помощью 3D сейсморазведки. В 2025 году планирует изучить еще 800 квадратных километров;

- Пробурила скважину глубиной 4520 метров - это наиболее глубокий объект "Укрнафты" за последние 8 лет;

- Провела 340 операций по интенсификации добычи. Накоплена дополнительная добыча 121 тыс. тонн нефти и 111 млн кубометров газа;

- Провела 69 ГРП. Накопленная дополнительная добыча 66 тыс. тонн нефти и 13 млн кубометров газа, коэффициент успешности операций по ГРП - 89%, средний прирост дебита 9 тонн в сутки. В 2023 было 11 ГРП, в среднем 6 в течение 5 последних лет. В 2025 планируется 70 ГРП.

- Осуществила три операции с потокоотклоняющими методами - накоплена дополнительная добыча 4,7 тыс. тонн нефти.

Напомним:

"Укрнафта" планирует построить современную парогазовую ТЭЦ, которая будет способна обеспечить электроэнергией и теплом население, а также генерировать пар для технологических процессов индустриальных предприятий.