27 березня світло знову буде у всієї країни

У п'ятницю, 27 березня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Також енергетики порадили використовувати потужні електроприлади у період з 10:00 до 15:00, оскільки в ці години спостерігається найвища продуктивність роботи сонячних електростанцій.

Нагадаємо:

Станом на ранок 26 березня внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишилися без електропостачання.