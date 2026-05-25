Катар таємно вивозить газ через Ормуз попри майже повне закриття протоки

Три танкери зі зрідженим природним газом останніми днями пройшли через Ормузьку протоку, оскільки постачальники в Катарі та Об'єднаних Арабських Еміратах намагаються таємно вивезти паливо ключовим покупцям попри майже повне закриття водного шляху.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Судно Al Rayyan у понеділок помітили на північ від Маската в Омані після проходження Ормузу, і воно прямує до Китаю, свідчать дані відстеження суден, зібрані Bloomberg.

Танкер припинив передавати сигнал приблизно 22 травня, коли простоював біля катарського експортного заводу Ras Laffan у Перській затоці. Китай був найбільшим покупцем катарського LNG торік.

Інше судно, яке завантажило катарський вантаж наприкінці березня, також пройшло через протоку між неділею та понеділком, показали судноплавні дані.

Fuwairit перестав передавати сигнал у неділю, коли частково проходив Ормуз, і знову з'явився на північ від Маската. Зараз він прямує до Пакистану, свідчать дані.

Ормузька протока залишається фактично закритою, поки мирні переговори між США та Іраном затягуються, а обидві сторони підтримують де-факто блокаду водного шляху, через який зазвичай проходить близько п'ятої частини світових постачань LNG.

Судна й далі стикаються із загрозами безпеці, а більшість проходів через цей вузький маршрут відбувається з вимкненими транспондерами, щоб уникнути виявлення.

