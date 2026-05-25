Нафта обвалилася на тлі того, що США та Іран наблизилися до мирної угоди

Ціни на нафту в понеділок впали на 6% до двотижневого мінімуму на тлі зростання оптимізму, що США та Іран наближаються до мирної угоди, хоча між ними зберігаються розбіжності щодо ключових питань, зокрема блокади Ормузької протоки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent впали на $5,85, або 5,7%, до $97,69 за барель. Американська West Texas Intermediate коштувала $90,85 за барель, знизившись на $5,75, або 6%. Обидва контракти раніше під час сесії торкнулися найнижчого рівня з 7 травня.

У суботу президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Іран "переважно узгодили" домовленість щодо мирної угоди, яка має знову відкрити Ормузьку протоку. До конфлікту через неї проходила п'ята частина світових поставок нафти та зрідженого природного газу.

"Попри всі застереження й ризики, які залишаються навколо мирної угоди та Ормузької протоки, тепер є певне світло в кінці тунелю, що принесе короткострокове полегшення для цін на нафту", — сказав аналітик MST Marquee Саул Кавонік.

Однак сторони досі мають розбіжності щодо кількох складних питань, а Трамп у неділю заявив, що сказав своїм представникам не поспішати з будь-якою угодою з Іраном.

"Ми вже були на цьому етапі, після чого переговори зривалися. Тому ринок, імовірно, буде обережнішим і не надто реагуватиме", — сказав Воррен Паттерсон, керівник стратегії щодо сировинних товарів в ING.

Аналітики очікують, що повернення нормальних нафтових потоків через протоку триватиме місяці, поки ремонтуватимуть пошкоджені нафтові й газові об'єкти.

Закриття Ормузької протоки до серпня підвищує ризик економічного спаду, який може наблизитися до масштабу Великої рецесії 2008 року.