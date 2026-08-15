В Ормузькій протоці атакували танкер ОАЕ

Одне із суден державної нафтової компанії ОАЕ ADNOC зазнало атаки під час проходження Ормузької протоки ввечері 14 серпня. Ніхто не постраждав, ситуацію взяли під контроль.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Це вже третій подібний інцидент із суднами ADNOC менш ніж за тиждень. Деталей щодо характеру атаки, пошкоджень судна або його вантажу компанія не оприлюднила. ОАЕ також не заявляли, хто стоїть за останнім нападом.

Напередодні, 13 серпня, два судна ADNOC атакували під час проходження Ормузької протоки. Тоді влада ОАЕ прямо звинуватила Іран у нападі. Постраждалих також не було.

Ще одна атака на пов'язане з ADNOC судно сталася 8 серпня. Тоді ОАЕ також звинуватили Іран.

До початку війни США та Ізраїлю з Іраном 28 лютого через Ормузьку протоку проходило близько п'ятої частини світових потоків нафти та скрапленого природного газу. Відтоді судноплавство неодноразово порушувалося, що підвищило ставки фрахту та ризики для перевізників.

Нагадаємо:

Торговельне підрозділ компанії "Abu Dhabi National Oil Co." (Adnoc) Обʼєднаних Арабський Еміратів (ОАЕ) пропонує забезпечити транзит іракської нафти через Ормузьку протоку, використовуючи свою стратегію "темного транзиту" для доставки нафти з Басри (Ірак).