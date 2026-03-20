У чотирьох областях нові знеструмлення внаслідок обстрілів енергетики

Через атаки ворога у чотирьох областях нові знеструмлення

Частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Харківській областях 20 березня тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили в Міненерго та "Укренерго".

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 20 березня, станом на 9:30 його рівень був на 2,3% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер.

Причина – ясна погодна на значній території України. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зниження рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Графіки погодинних відключень для споживачів 20 березня застосовуються в усіх регіонах України з 08:00 до 22:00.