У чотирьох областях нові знеструмлення внаслідок обстрілів енергетики
Частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Харківській областях 20 березня тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.
Про це повідомили в Міненерго та "Укренерго".
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 20 березня, станом на 9:30 його рівень був на 2,3% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер.
Причина – ясна погодна на значній території України. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зниження рівня енергоспоживання із загальної мережі.
Нагадаємо:
Графіки погодинних відключень для споживачів 20 березня застосовуються в усіх регіонах України з 08:00 до 22:00.