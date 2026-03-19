20 березня відключення світла знову діятимуть по всій країні

Графіки погодинних відключень для споживачів 20 березня будуть застосовуватися в усіх регіонах України з 08:00 до 22:00.

Про це повідомили в "Укренерго".

Водночас графіки обмеження потужності для бізнесу діятимуть на дві години довше – з 08:00 до 00:00.

Як пояснюють енергетики, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначили в компанії.

Також в "Укренерго" закликали ощадливо споживати електроенергію.

Вночі та вранці 19 березня ворог здійснив атаки на енергооб'єкти у кількох регіонах. Як наслідок – на ранок були знеструмлені споживачі у Запорізькій, Харківській та Сумській областях.