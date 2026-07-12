Вибух боєприпасів у Вишневому: "Укроборонпром" звільнив двох керівників

Укроборонпром відреагував на Вибухи у Вишневому

АТ "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") після вибуху складу боєприпасів у місті Вишневому під Києвом, внаслідок російської атаки, звільнила керівників двох державних підприємств, які були причетні до інциденту.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

"За результатами попереднього розслідування керівників двох державних підприємств, щодо яких встановлено порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів, звільнено із займаних посад", – йдеться у заяві компанії.

Там також зазначили, що звільнили інших посадових осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків.

"Усі винні, крім звільнення також нестимуть кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України", – додали у повідомленні "Укроборонпрому".

На всіх підприємствах компанії, як повідомляє пресслужба, триває комплексна перевірка дотримання вимог щодо зберігання та безпеки під час роботи із засобами ураження.

Нагадаємо:

Вночі 6 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. ППО знешкодила 363 цілі з 419 запущених. Однак було влучання 29 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях.

На Київщині внаслідок атаки РФ 9 людей загинули та 58 постраждали. Влада повідомляла, що у місті Вишневе через загрозу повторної детонації евакуювали майже півтисячі жителів.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що об'єкт у Вишневому, де відбувалась повторна детонація 6 липня, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним Силам України.

Зеленський заявив, що у Вишневому внаслідок російського удару вибухнув склад боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому", за цим фактом є кримінальна справа.