Нафта відреагувала на майже зупинений рух через Ормуз

Ціни на нафту зросли в п'ятницю й готуються завершити тиждень у плюсі після нової ескалації між США та Іраном, яка майже зупинила судноплавство через Ормузьку протоку.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на 19 центів, або 0,25%, до $76,49 за барель. Американська WTI зросла на 19 центів, або 0,26%, до $72,27.

За підсумками тижня Brent може додати близько 6%, а WTI — 5%.

Засновниця аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Харі зазначила, що ціни відступили від максимумів середини тижня, однак значна премія за ризик зберігається через майже повну зупинку транзиту через Ормуз і відсутність ознак швидкого відновлення судноплавства.

Подальше зростання цін стримує очікування ринку, що США та Іран можуть повернутися до дипломатичних переговорів.

У четвер іранські сили атакували американську військову інфраструктуру в країнах Перської затоки у відповідь на удари США по південних прибережних і східних провінціях Ірану. Це посилило тиск на перемир'я, укладене три тижні тому.

Іранські медіа також повідомили про численні вибухи на півдні країни, зокрема в Бушері, де розташована атомна електростанція.

Нагадаємо:

Рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку в четвер майже зупинився на тлі різкого зростання ризиків для судноплавства після нових ударів США по Ірану та відповіді Тегерана.