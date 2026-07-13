Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Нафта різко підскочила після взаємних атак США та Ірану

Володимир Тунік-Фриз — 13 липня, 10:08
Нафта різко підскочила після взаємних атак США та Ірану
Нафта різко підскочила після взаємних атак США та Ірану
Getty Images

У понеділок, 13 липня, ціна нафти трималась на рівні 79,3 доларів за барель.

Про це відомо зі статистики Tradingeconomics.

Так, у понеділок 13 липня ціна барелю нафти еталонного бренду Brent тримається на рівні 79,3 доларів за барель.

Загалом від минулого робочого дня – ціни знизилась на 3 долара.

У ніч на 15 червня президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

"Цим я надаю повне дозвіл на безперешкодне відкриття Ормузької протоки та, одночасно, санкціоную негайне зняття морської блокади з боку Сполучених Штатів. Судна всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече!", – заявив президент США.

Водночас 8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що рамкова домовленість з Іраном про припинення бойових дій фактично втратила чинність.

Тоді ж Трамп пригрозив "великою атакою" по іранській критичній інфраструктурі.

У неділю 12 липня Іран вчергове закрив Ормузьку протоку і атакував два судна, що, за повідомленням Корпусу вартових ісламської революції, порушували правила проходу.

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що у ніч проти 13 липня за наказом президента Дональда Трампа США почали чергову серію ударів по Ірану, метою яких є послаблення його спроможностей атакувати цивільне судноплавство в Ормузькій протоці.

Нагадаємо:

Корпус вартових ісламської революції в понеділок, 13 липня, завдавав ударів по американських базах в Йорданії та Бахрейні. Такі дії стали відповідю на атаки збройних сил США проти Ірану.

нафта Іран

Іран

Нафта різко підскочила після взаємних атак США та Ірану
Іран атакував вже другий корабель після закриття Ормузу
Рух танкерів через Ормуз фактично зупинився після нової ескалації

Останні новини