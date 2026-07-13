Нафта різко підскочила після взаємних атак США та Ірану

У понеділок, 13 липня, ціна нафти трималась на рівні 79,3 доларів за барель.

Про це відомо зі статистики Tradingeconomics.

Так, у понеділок 13 липня ціна барелю нафти еталонного бренду Brent тримається на рівні 79,3 доларів за барель.

Загалом від минулого робочого дня – ціни знизилась на 3 долара.

У ніч на 15 червня президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

"Цим я надаю повне дозвіл на безперешкодне відкриття Ормузької протоки та, одночасно, санкціоную негайне зняття морської блокади з боку Сполучених Штатів. Судна всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече!", – заявив президент США.

Водночас 8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що рамкова домовленість з Іраном про припинення бойових дій фактично втратила чинність.

Тоді ж Трамп пригрозив "великою атакою" по іранській критичній інфраструктурі.

У неділю 12 липня Іран вчергове закрив Ормузьку протоку і атакував два судна, що, за повідомленням Корпусу вартових ісламської революції, порушували правила проходу.

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що у ніч проти 13 липня за наказом президента Дональда Трампа США почали чергову серію ударів по Ірану, метою яких є послаблення його спроможностей атакувати цивільне судноплавство в Ормузькій протоці.

Нагадаємо:

Корпус вартових ісламської революції в понеділок, 13 липня, завдавав ударів по американських базах в Йорданії та Бахрейні. Такі дії стали відповідю на атаки збройних сил США проти Ірану.