Енергетики повідомили, скільки родин залишаються без світла на Київщині після атаки РФ
ДТЕК
У Київські області 86 000 родин залишаються без світла після нічного російського обстрілу.
Про це повідомили в ДТЕК.
"Працюємо безперервно, попри мороз, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки", - йдеться в повідомленні.
В ДТЕК нагадали, що в Київській області діють екстрені відключення, під час яких графіки не застосовуються.
Нагадаємо:
Через масовану російську атаку в Києві фіксують перебої зі світлом і водопостачанням, зокрема, без електроенергії залишився лівий берег.
5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишилися без теплопостачання внаслідок російської атаки вночі 20 січня. Лівий берег міста також без води.