Енергетики повідомили, скільки родин залишаються без світла на Київщині після атаки РФ

У Київські області 86 000 родин залишаються без світла після нічного російського обстрілу.

Про це повідомили в ДТЕК.

"Працюємо безперервно, попри мороз, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки", - йдеться в повідомленні.

В ДТЕК нагадали, що в Київській області діють екстрені відключення, під час яких графіки не застосовуються.

Нагадаємо:

Через масовану російську атаку в Києві фіксують перебої зі світлом і водопостачанням, зокрема, без електроенергії залишився лівий берег.

5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишилися без теплопостачання внаслідок російської атаки вночі 20 січня. Лівий берег міста також без води.



