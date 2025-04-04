"Нафтогаз" повідомив про обсяги імпорту газу у 2025 році

З початку 2025 року група "Нафтогаз" імпортувала близько 800 млн кубометрів газу після ворожих обстрілів та втрати частини газовидобутку.

Про це повідомили в пресслужбі "Нафтогазу".

Такий обсяг назвав в.о. глави правління Нафтогазу Роман Чумак на зустрічі з послом Японії в Україні Масаші Накаґоме.

"Внаслідок обстрілів було втрачено частину видобутку газу, тому пріоритетне завдання – відновлення пошкоджених об’єктів та поновлення видобутку до початку наступного опалювального сезону.

Разом із цим Група продовжує імпортувати газ для компенсації втрат та формування достатніх резервів – з початку року імпортовано близько 800 млн кубометрів газу", – йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" також повідомили, що наразі триває робота з урядом і міжнародними партнерами щодо пошуку можливостей для фінансування необхідних обсягів газу на наступну зиму.

Нагадаємо:

Україна може імпортувати з Європи рекордні 5 млрд кубометрів газу через російські атаки на енергетичну інфраструктуру та виснаження запасів.