Швеція виготовила для України дві великі газові турбіни

Дві великі газові турбіни зроблені у Швеції за шведські гроші незабаром доставлять в Україну.

Про це повідомляє Посольство Швеції в Україні з посиланням на слова міністра з міжнародного співробітництва й торгівлі Бенжамін Дуса.

"Кожна турбіна генеруватиме струм для 185 тисяч людей. Ми робимо що можемо, щоби підтримати українські сім'ї", – зазначив він.

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Україна і Швеція підпишуть двосторонню угоду про співпрацю компаній у сфері оборонно-промислового комплексу.