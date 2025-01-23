Україна та Швеція готують угоду про співпрацю в оборонно-промисловій сфері: деталі

Україна і Швеція підпишуть двосторонню угоду про співпрацю компаній у сфері оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони з посиланням на результати зустрічі заступника міністра Сергія Боєва з бригадним генералом Йоганом Аксельссоном, який представляє шведське держагентство постачання FMV.

Йдеться про узгодження номенклатури виробів, які вироблятимуться в межах нового договору.

"ППО та боєприпаси залишаються пріоритетами України. Окрема необхідність – розвиток далекобійних можливостей", – розповів Боєв.

За словами Аксельссона, незабаром очікується позитивне рішення уряду Швеції щодо виділення нового пакета військової допомоги Україні, який стане найбільшим з початку повномасштабного вторгнення Росії. Крім надання озброєння, він передбачатиме інвестиції в українське оборонне виробництво, зокрема для збільшення далекобійних можливостей.

Також українська та шведська сторони погодили деталі реалізації контрактів із виробництва бронетехніки, зокрема шведських БМП CV-90. Планується налагодити партнерство з технічного обслуговування та ремонту цих бронемашин в Україні.

У ході переговорів Україна та Швеція порушили питання забезпечення сталого зв'язку на полі бою. Швеція має інструменти супутникового зв'язку, які вже ефективно зарекомендували себе.

Нагадаємо:

Швеція невдовзі оголосить про виділення значних коштів на розробку і виробництво Україною власної далекобійної зброї.