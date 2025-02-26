Швеция изготовила для Украины две большие газовые турбины

Две большие газовые турбины сделанные в Швеции за шведские деньги вскоре доставят в Украину.

Об этом сообщает Посольство Швеции в Украине со ссылкой на словаминистра по международному сотрудничеству и торговле Бенжамин Дуса.

"Каждая турбина будет генерировать ток для 185 тысяч человек. Мы делаем что можем, чтобы поддержать украинские семьи", - отметил он.

Напомним:

Украина и Швеция подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве компаний в сфере оборонно-промышленного комплекса.