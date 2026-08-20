Енергетики розповіли про ситуацію зі світлом в Києві після масованого обстрілу РФ

Енергетики повернули світло 50 тисячам родин Києва після нічної масованої атаки РФ.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Енергетикам вдалося повернути світло для 50 тис. родин за резервними схемами. Ще близько 40 тис. осель наразі без електроенергії", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що щойно вони отримають дозвіл від військових та рятувальників – почнуть ремонт пошкодженого обладнання.

Нагадаємо:

Російські окупанти у ніч на 20 серпня атакували Київ балістикою, у місті пролунали вибухи. Пошкоджений будинок та дитяча лікарня, спалахнули пожежі.

Наразі відомо про 12 загиблих та 34 постраждалих.

У Києві п'ятницю, 21 серпня, оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю, яка забрала життя 12 людей.