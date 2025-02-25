Спрос на сжиженный газ вырастет на 60% – прогноз Shell

Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) к 2040 году увеличится на 60%, прогнозирует компания Shell.

Об этом пишет Financial Times.

Согласно ежегодному прогнозу Shell, который базируется на оценках аналитических компаний Wood Mackenzie и S&P Global Commodity Insights, новый показатель на 10% превышает прошлогодний прогноз для этого же периода. Наибольший рост спроса ожидается в Китае и Индии.

"Мировая торговля СПГ значительно возрастет к 2040 году благодаря экономическому росту в Азии, необходимости декарбонизации тяжелой промышленности и транспорта, а также росту энергоемкого технологического сектора", - заявили в Shell.

Китай, крупнейший в мире импортер СПГ, активно расширяет инфраструктуру для доставки газа и к 2030 году планирует подключить к газопроводам еще 150 млн человек. Индия также модернизирует свою систему, чтобы обеспечить газом 30 млн потребителей в ближайшие пять лет.

Спрос на СПГ вырос после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Европейские страны стали ключевыми покупателями сжиженного газа, чтобы компенсировать сокращение поставок из России, что привело к конкуренции с Азией за ограниченные ресурсы.

Европа будет оставаться крупным потребителем СПГ и в 2030-х годах. "Континент будет продолжать нуждаться в СПГ, чтобы сбалансировать растущую долю нестабильных возобновляемых источников энергии и обеспечить энергетическую безопасность", - отметили в Shell.

Европейские страны, в частности Германия, активно развивали инфраструктуру импорта СПГ во время энергетического кризиса. Shell прогнозирует, что в будущем эти мощности могут быть использованы для импорта био- или синтетического СПГ, а также "зеленого" водорода.

Напомним:

Европейские цены на газ достигли двухлетнего максимума, поскольку холодная погода повысила спрос, ускорив отбор газа из хранилищ региона.