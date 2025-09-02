Путін запропонував Фіцо відповідь Україні на удари по нафтопроводу "Дружба"

Влада Словаччини може перекрити постачання газу та електроенергії в Україну, щоб змусити Київ припинити удари по нафтопроводу "Дружба".

Про це заявив правитель РФ Володимир Путін, повідомляє видання The Moscow Times.

"Україна отримує значний обсяг енергоресурсів через своїх сусідів у Східній Європі. Закрийте постачання газу, які йдуть по реверсу, закрийте постачання електроенергії, і вони відразу зрозуміють, що є якісь межі їхньої поведінки в області порушення чужих інтересів", — сказав Путін на зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо у Китаї.

Фіцо пообіцяв підняти питання безпеки нафтопроводу на майбутніх перемовинах з президентом України Володимиром Зеленським.

Видання нагадує, що Словаччина є одним з основних каналів реверсних поставок газу з Європи в Україну. Віртуальний реверс, коли російський газ, що прямував транзитом до Європи, перепродавався і залишався в Україні, запрацював у 2020 році, а після початку повномасштабної війни в 2022 році Словаччина разом з Угорщиною і Польщею почали фізичні поставки палива українському "Нафтогазу".

У лютому 2025 року Україна імпортувала зі Словаччини 7,3 млн кубометрів газу, з Угорщини — 7,1 млн, а з Польщі — 1,8 млн.

Також Словаччина виступає одним з найбільших постачальників електроенергії в Україну, енергосистема якої постійно піддається російським ударам.

Нагадаємо:

У серпні Україна чотири рази атакували нафтопровід "Дружба" на території Росії, по якому Словаччина та Угорщина продовжують отримувати російську нафту. Удари тричі призводили до припинення поставок в обидві країни.