В Угорщині спрогнозували, коли нафта РФ знову потече до країни "Дружбою"

Постачання російської нафти в Угорщину і Словаччину нафтопроводом "Дружба" можуть відновитися 27-28 серпня.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву гендиректора угорської компанії MOL Жолта Хернаді.

Водночас він уточнив, що трубопровід, імовірно, не працюватиме на повну потужність.

Зараз MOL забезпечує нафтопереробні заводи за рахунок резервів, але в разі затримки доведеться використовувати стратегічні запаси.

Якщо ж поставки не відновляться до 1 вересня, Словаччина буде змушена розкрити свої стратегічні резерви і зупинити експорт нафтопродуктів. Це може скоротити імпорт палива в Угорщину на 20% і вплинути на Україну.

Хернаді також визнав, що в разі повного припинення поставок нафти "Дружбою" компанії буде складно повністю компенсувати обсяги альтернативними маршрутами.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що перші обсяги нафти "Дружбою" можуть надійти вже 28 серпня. За його словами, йдеться про невеликі поставки в тестовому режимі, і поки що немає необхідності використовувати стратегічні запаси.

Нагадаємо:

18 серпня очільникугорського міністерства закордонних справ Петер Сійярто заявив, що атака України на російський нафтопровід зупинила постачання нафти в Угорщину.

20 серпня постачаннянафти нафтопроводом "Дружба" в Угорщину і Словаччину відновлено після удару Сил оборони України по станції "Нікольське" в ніч на 18 серпня.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що в ніч на 22 серпня нафтопровід "Дружба" знову атакували, тому постачання нафти в Угорщину зупинено.