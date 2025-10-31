Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Нафта відреагувала на санкції проти РФ

Володимир Тунік-Фриз — 31 жовтня, 10:15
Нафта відреагувала на санкції проти РФ
Нафта відреагувала на санкції проти РФ
Getty Images

Ціни на нафту в п'ятницю знизилися, прямуючи до третього поспіль місячного зниження, оскільки сильніший долар і слабкі дані з Китаю обмежили зростання, а збільшення пропозиції від основних виробників у всьому світі компенсувало вплив західних санкцій на російський експорт.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 12 центів, або 0,18%, до 64,88 долара за барель до 07:44 за Гринвічем, а нафта марки West Texas Intermediate коштувала 60,36 долара за барель, подешевшавши на 21 цент, або 0,35%.​​

"Зміцнення долара США негативно вплинуло на інтерес інвесторів до сировинних товарів", – зазначили аналітики ANZ у повідомленні для клієнтів.

Долар зміцнився після того, як голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив у середу, що зниження процентної ставки в грудні не є гарантованим.

Нафта також подешевшала після того, як офіційне дослідження показало, що в жовтні виробнича активність Китаю скоротилася сьомий місяць поспіль.

Ціни на нафту Brent і WTI в жовтні впадуть приблизно на 3%, оскільки зростання пропозиції перевищить зростання попиту в цьому році, а Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і основні виробники, що не входять до ОПЕК, збільшують видобуток, щоб завоювати частку ринку.

Збільшення пропозиції також пом'якшить вплив західних санкцій, що перешкоджають експорту російської нафти до її основних покупців — Китаю та Індії.

ОПЕК+ схиляється до помірного збільшення видобутку в грудні, повідомили джерела, обізнані з перемовинами, напередодні засідання групи в неділю.

Вісім членів ОПЕК+ збільшили цілі видобутку на понад 2,7 млн барелів на день — або приблизно 2,5% світової пропозиції — завдяки серії щомісячних збільшень.

Тим часом, експорт нафти з Саудівської Аравії, яка є найбільшим експортером, у серпні досяг шестимісячного максимуму в 6,407 млн барелів на добу, як показали дані Joint Organizations Data Initiative в середу, і, як очікується, буде далі зростати.

Звіт Адміністрації енергетичної інформації США також показав рекордний обсяг виробництва в 13,6 млн барелів на добу минулого тижня.

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що Китай погодився розпочати процес закупівлі американської енергії, додавши, що може відбутися дуже велика угода, пов'язана із закупівлею нафти і газу з Аляски.

Однак аналітики залишаються скептичними щодо того, чи сприятиме торговельна угода між США і Китаєм збільшенню попиту Китаю на американську енергію.

"Аляска виробляє лише 3% від загального обсягу видобутку нафти в США (що не є значним), і ми вважаємо, що закупівля Китаєм скрапленого природного газу з Аляски, ймовірно, буде обумовлена ринковими факторами", – зазначив у своїй записці аналітик Barclays Майкл Маклін.

Нагадаємо:

Ціни на нафту в четвер 30 жовтня знизилися, попри слова президента США Дональда Трампа, що він зменшить мита на Китай після зустрічі з Сі Цзіньпіном у Південній Кореї. Ринок скептично сприйняв це як завершення торговельної війни.

нафта ОПЕК санкції Росія

Росія

Нафта відреагувала на санкції проти РФ
Нова Зеландія запровадила санкції проти тіньового флоту РФ
Розвідка доповіла Зеленському про вплив нових санкцій на РФ

Останні новини