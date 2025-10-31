Нафта відреагувала на санкції проти РФ

Ціни на нафту в п'ятницю знизилися, прямуючи до третього поспіль місячного зниження, оскільки сильніший долар і слабкі дані з Китаю обмежили зростання, а збільшення пропозиції від основних виробників у всьому світі компенсувало вплив західних санкцій на російський експорт.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 12 центів, або 0,18%, до 64,88 долара за барель до 07:44 за Гринвічем, а нафта марки West Texas Intermediate коштувала 60,36 долара за барель, подешевшавши на 21 цент, або 0,35%.​​

"Зміцнення долара США негативно вплинуло на інтерес інвесторів до сировинних товарів", – зазначили аналітики ANZ у повідомленні для клієнтів.

Долар зміцнився після того, як голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив у середу, що зниження процентної ставки в грудні не є гарантованим.

Нафта також подешевшала після того, як офіційне дослідження показало, що в жовтні виробнича активність Китаю скоротилася сьомий місяць поспіль.

Ціни на нафту Brent і WTI в жовтні впадуть приблизно на 3%, оскільки зростання пропозиції перевищить зростання попиту в цьому році, а Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і основні виробники, що не входять до ОПЕК, збільшують видобуток, щоб завоювати частку ринку.

Збільшення пропозиції також пом'якшить вплив західних санкцій, що перешкоджають експорту російської нафти до її основних покупців — Китаю та Індії.

ОПЕК+ схиляється до помірного збільшення видобутку в грудні, повідомили джерела, обізнані з перемовинами, напередодні засідання групи в неділю.

Вісім членів ОПЕК+ збільшили цілі видобутку на понад 2,7 млн барелів на день — або приблизно 2,5% світової пропозиції — завдяки серії щомісячних збільшень.

Тим часом, експорт нафти з Саудівської Аравії, яка є найбільшим експортером, у серпні досяг шестимісячного максимуму в 6,407 млн барелів на добу, як показали дані Joint Organizations Data Initiative в середу, і, як очікується, буде далі зростати.

Звіт Адміністрації енергетичної інформації США також показав рекордний обсяг виробництва в 13,6 млн барелів на добу минулого тижня.

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що Китай погодився розпочати процес закупівлі американської енергії, додавши, що може відбутися дуже велика угода, пов'язана із закупівлею нафти і газу з Аляски.

Однак аналітики залишаються скептичними щодо того, чи сприятиме торговельна угода між США і Китаєм збільшенню попиту Китаю на американську енергію.

"Аляска виробляє лише 3% від загального обсягу видобутку нафти в США (що не є значним), і ми вважаємо, що закупівля Китаєм скрапленого природного газу з Аляски, ймовірно, буде обумовлена ринковими факторами", – зазначив у своїй записці аналітик Barclays Майкл Маклін.

Нагадаємо:

Ціни на нафту в четвер 30 жовтня знизилися, попри слова президента США Дональда Трампа, що він зменшить мита на Китай після зустрічі з Сі Цзіньпіном у Південній Кореї. Ринок скептично сприйняв це як завершення торговельної війни.