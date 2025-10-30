Нафта неочікувано відреагувала на заяву Трампа про зниження мит для Китаю

Ціни на нафту в четвер знизилися, попри слова президента США Дональда Трампа, що він зменшить мита на Китай після зустрічі з Сі Цзіньпіном у Південній Кореї. Ринок скептично сприйняв це як завершення торговельної війни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent, які в середу зросли на 52 центи, впали на 20 центів, або на 0,31%, - до $64,72 за барель станом на 06:42 GMT. Ф'ючерси на американську WTI також знизилися на 20 центів, або на 0,33%, - до $60,28 після підйому на 33 центи днем раніше.

Трамп погодився знизити мита на китайські товари до 47% із 57% в межах однорічної угоди в обмін на відновлення Пекіном закупівель американської сої, безперебійний експорт рідкоземів і боротьбу з нелегальним обігом фентанілу.

"Тепер ринок бачить усе як є, без політичного антуражу", - сказала Вандана Харі, засновниця Vanda Insights. "Це не більше ніж пауза в протистоянні й невелика деескалація, яку подавали як "торговельну угоду"".

Економічні перспективи також підтримало зниження ставки Федеральною резервною системою США в середу - у межах очікувань ринку. Втім ФРС дала сигнал, що це може бути останнє зниження в році, адже триваючий урядовий шатдаун загрожує доступності даних.

"Рішення ФРС підкреслює ширший розворот у політиці — у бік поступової рефляції та підтримки, а не стримування, що створює попутний вітер для товарів, чутливих до економічної активності", - зазначив у записці головний економіст Rystad Energy Клаудіо Галімерті.

Зростання Brent і WTI напередодні також відображало більше, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти й пального у США.

Водночас обидва бенчмарки прямують до падіння більш як на 3% у жовтні — це буде їхній третій місяць втрат поспіль.