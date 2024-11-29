Російські НПЗ збільшили переробку нафти у листопаді

Обсяг перероблення нафтової сировини на російських НПЗ за підсумками листопада зросте на 5,6% у добовому вираженні щодо жовтня – до 22,1 млн т.

Це показали розрахунки Reuters на основі даних джерел у галузі, пише галузеве видання enkorr.

Зі слів джерел, обсяг перероблення поступово збільшувався протягом листопада, і поточне завантаження НПЗ вище за показники початку місяця на 55,2 тис. т на добу (+7,9%).

Зниження потужностей первинної переробки, що вибувають, у листопаді до жовтня становить 66,4 тис. т на добу, за розрахунком Reuters.

Таким чином, враховуючи середній приріст листопадової переробки до жовтня обсягом 38,8 тис. т на добу, можна припустити зменшення завантаження НПЗ на 27,6 тис. т на добу порівняно з потенціалом.

Якщо порівнювати показники з листопадом 2023 року, то перероблення нафтової сировини на НПЗ рф за підсумками поточного місяця знизиться на 0,45 млн т (-2,0%).

Згідно з даними Reuters, перероблення за січень-листопад поточного року очікується на рівні 243,4 млн т, це на 8,1 млн т (-3,2%) нижче за підсумки січня-листопада 2023 року.

Зі слів джерел у галузі, російські НПЗ цього року переживають гостру фінансову кризу через зростання вартості сировини, падіння цін на нафтопродукти й здорожчання кредитів, що змушує їх скорочувати завантаження.

Нагадаємо:

Через низьку рентабельність, зростання податків і затримки залізничного транспорту російські нафтопереробні заводи (НПЗ) намагаються підтримувати роботу, а проєкти модернізації перешкоджають високим відсотковим ставкам і західним санкціям.