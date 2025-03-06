Пятый за две недели: оккупанты снова повредили энергообъект в Одесской области
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Во время атаки россияне ударили по энергообъекту ДТЭК в Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Россияпродолжает энергетический террор Одесской области. В результате атаки поврежден уже пятый энергообъект ДТЭК за последние две недели", - говорится в сообщении.
Отмечается, чтоэнергетики непрерывно работают, чтобы в первую очередь обеспечить светом объекты критической инфраструктуры и дома там, где это технически возможно сделать.
"Повреждения сложные, на их устранение требуется время", - сообщили в ДТЭК.
Напомним:
Вечером 4 марта россияне в четвертый раз за две недели ударили по очередному энергообъекту ДТЭК в Одесской области.