Пятый за две недели: оккупанты снова повредили энергообъект в Одесской области

Во время атаки россияне ударили по энергообъекту ДТЭК в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Россияпродолжает энергетический террор Одесской области. В результате атаки поврежден уже пятый энергообъект ДТЭК за последние две недели", - говорится в сообщении.

Отмечается, чтоэнергетики непрерывно работают, чтобы в первую очередь обеспечить светом объекты критической инфраструктуры и дома там, где это технически возможно сделать.

"Повреждения сложные, на их устранение требуется время", - сообщили в ДТЭК.

Напомним:

Вечером 4 марта россияне в четвертый раз за две недели ударили по очередному энергообъекту ДТЭК в Одесской области.