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Росіяни вбили машиніста бульдозера на підприємстві Дніпропетровщини

Володимир Тунік-Фриз — 5 червня, 12:55
Росіяни вбили машиніста бульдозера на підприємстві Дніпропетровщини
Росіяни вбили машиніста Павлоградвугілля
ДТЕК

Росіяни атакою дроном вбили машиніста бульдозера одного з підприємство "ДТЕК Павлоградвугілля" на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Вбитого машиніста звали Юрій Філліпов. Він працював на одному з підприємств "ДТЕК Павлоградвугілля" на Дніпропетровщині.

За попередньою інформацією, автомобіль, яким він прямував на зміну, був уражений ворожим дроном. Обставини встановлюються

Нагадаємо:

Зранку 5 червня російські військові вдарили по заводу з виробництва молочних продуктів "Яготинське для дітей", внаслідок атаки загинуло четверо працівників.

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