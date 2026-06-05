Росіяни вбили машиніста бульдозера на підприємстві Дніпропетровщини

Росіяни атакою дроном вбили машиніста бульдозера одного з підприємство "ДТЕК Павлоградвугілля" на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Вбитого машиніста звали Юрій Філліпов. Він працював на одному з підприємств "ДТЕК Павлоградвугілля" на Дніпропетровщині.

За попередньою інформацією, автомобіль, яким він прямував на зміну, був уражений ворожим дроном. Обставини встановлюються

Нагадаємо:

Зранку 5 червня російські військові вдарили по заводу з виробництва молочних продуктів "Яготинське для дітей", внаслідок атаки загинуло четверо працівників.