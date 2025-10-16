Росія атакувала газову інфраструктуру вшосте за місяць – "Нафтогаз"

Цієї ночі ворог знову здійснив масштабну комбіновану атаку на об'єкти Групи Нафтогаз, яка була шостою від початку жовтня.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Десятки ракет (у тому числі балістичних) та сотні дронів-"шахеді" вдарили по цивільних об'єктах, які забезпечують українців газом і теплом", – йдеться у повідомленні.

Четверо працівників газової інфраструктури постраждали в результаті атаки.

Є руйнування одразу в кількох областях, частина критичних об'єктів "Нафтогазу" тимчасово зупинена.

"Такі удари безпосередньо впливають на обсяги власного видобутку газу, які компанія змушена частково компенсувати за рахунок імпорту", – додали у "Нафтогазі".

Нагадаємо:

У ніч з 15 на 16 жовтня росіяни атакували обʼєкт газовидобутку на Полтавщині.