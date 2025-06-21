Росіяни вдарили по енергообʼєкту у Кременчуцькому районі
фото: "Полтавщина"
Російські прямі удари та уламки влучили у обʼєкт енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляють у Полтавській ОВА.
З 20 на 21 червня у Кременчуці пролунало близько 40 вибухів.
Керівник полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що зафіксовано влучення у один з обʼєктів енергетичної інфраструктури. На місці працюють підрозділи ДСНС.
У Нацполіції зазначили, що після нічного обстрілу Кременчуцького району – було виявлено залишки касетних боєприпасів.
Нагадаємо:
У ніч проти 21 червня по всій території України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.
Тоді Повітряні сили також повідомляли про "швидкісні цілі" на Кременчук Полтавської області.