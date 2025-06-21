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Росіяни вдарили по енергообʼєкту у Кременчуцькому районі

Володимир Тунік-Фриз — 21 червня, 11:24
Росіяни вдарили по енергообʼєкту у Кременчуцькому районі
фото: "Полтавщина"

Російські прямі удари та уламки влучили у обʼєкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляють у Полтавській ОВА.

З 20 на 21 червня у Кременчуці пролунало близько 40 вибухів.

Керівник полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що зафіксовано влучення у один з обʼєктів енергетичної інфраструктури. На місці працюють підрозділи ДСНС.

У Нацполіції зазначили, що після нічного обстрілу Кременчуцького району – було виявлено залишки касетних боєприпасів.

Нагадаємо:

У ніч проти 21 червня по всій території України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.

Тоді Повітряні сили також повідомляли про "швидкісні цілі" на Кременчук Полтавської області.

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