Росіяни вдарили по енергообʼєкту у Кременчуцькому районі

Російські прямі удари та уламки влучили у обʼєкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляють у Полтавській ОВА.

З 20 на 21 червня у Кременчуці пролунало близько 40 вибухів.

Керівник полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що зафіксовано влучення у один з обʼєктів енергетичної інфраструктури. На місці працюють підрозділи ДСНС.

У Нацполіції зазначили, що після нічного обстрілу Кременчуцького району – було виявлено залишки касетних боєприпасів.

Нагадаємо:

У ніч проти 21 червня по всій території України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.

Тоді Повітряні сили також повідомляли про "швидкісні цілі" на Кременчук Полтавської області.