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Россияне ударили по объекту "Сумыоблэнерго": часть потребителей без света

Виктор Волокита — 23 июля, 11:24
Россияне ударили по объекту Сумыоблэнерго: часть потребителей без света
Getty Images

Ночью 23 июля российские оккупанты нанесли удар по одному из объектов АО "Сумыоблэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В результате атаки БПЛА повреждено энергетическое оборудование. Сейчас для части потребителей электроэнергии действуют ограничения.

В министерстве уверяют, что энергетики делают все возможное, чтобы вернуть электроснабжение в дома жителей города и области в кратчайшие сроки.

Напомним:

Российские захватчики в ночь на 19 июля атаковали Павлоград различными видами оружия и повредили промышленные предприятия города.

электроэнергия

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