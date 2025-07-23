Россияне ударили по объекту "Сумыоблэнерго": часть потребителей без света

Ночью 23 июля российские оккупанты нанесли удар по одному из объектов АО "Сумыоблэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В результате атаки БПЛА повреждено энергетическое оборудование. Сейчас для части потребителей электроэнергии действуют ограничения.

В министерстве уверяют, что энергетики делают все возможное, чтобы вернуть электроснабжение в дома жителей города и области в кратчайшие сроки.

Напомним:

Российские захватчики в ночь на 19 июля атаковали Павлоград различными видами оружия и повредили промышленные предприятия города.