Росіяни влучили у промислові підприємства у Павлограді

Російські загарбники у ніч на 19 липня атакували Павлоград різними видами зброї та пошкодили промислові підприємства міста.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пекельні ніч та ранок для Павлограда. Наймасованіша атака на місто. Вибух за вибухом. російські терористи цілили ракетами та безпілотниками", – повідомив Лисак.

Він додав, що від удару постраждали пожежна частина, промислові підприємства, п'ятиповерхівка. На місці виникли пожежі.

Внаслідок атаки помер як мінімум 1 чоловік 57 років.

Нагадаємо:

Внаслідок ворожої атаки безпілотниками на Одесу в місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, горіла багатоверхівка, загинула людина, є постраждалі.