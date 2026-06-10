"Нафтогаз" вперше забронював СПГ-потужності в Європі

Група Нафтогаз вперше забронювала довгострокові потужності з регазифікації скрапленого природного газу (СПГ) в Європі.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Йдеться про СПГ-термінал в Клайпеді (Литва) на період з 2033 до 2044 року. Відповідну процедуру розподілу успішно завершив оператор терміналу KN Energies.

"Для України це важливий крок у диверсифікації джерел та маршрутів постачання газу. Раніше подібні операції здійснювалися у партнерстві з іншими компаніями.

Тепер виходимо на новий рівень співпраці та планування поставок", – пише Корецький.

"Нафтогаз" став одним із п'яти замовників, які забронювали довгострокові потужності терміналу. Разом з нами це зробили Equinor, Ignitis, Latvenergo та Gasum.

Нагадаємо:

Група "Нафтогаз" досягла принципової угоди з комітетом держателів єврооблігацій на 1,2 млрд євро щодо продовження строків їх погашення до 2032-2033 років.

Внаслідок масованої комбінованої атаки Росії 5 травня на об'єкти газовидобутку група "Нафтогаз" має імпортувати додаткові обсяги газу.