Енергетики повідомили про знеструмлення у кількох регіонах після атаки РФ

Артур Крижний — 9 березня, 10:30
Внаслідок обстрілів РФ енергосистеми України у трьох областях є знеструмлені споживачі у трьох регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру та внаслідок бойових дій у прифронтових регіонах – на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській та Чернігівській областях. ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

Крім того, енергетики нагадали, що у частині регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

У ніч на 9 березня російські загарбники атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 197 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, близько 120 із них – "Шахеди".

