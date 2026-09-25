На Одещині росіяни поцілили у поштовий термінал

В Одеському районі пошкоджена будівля поштового терміналу.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"В Одеському районі пошкоджена будівля поштового терміналу, який вже був під прицілом ворога. За іншими локаціями пошкоджені складські приміщення, виникла пожежа", – говориться у повідомленні.

ДСНС

Також в Одесі через російську атаку виникла пожежа у приватному житловому будинку.

"Ворог завдав серію масованих ударів по житловому сектору та логістичних приміщеннях поштового оператора. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна - постраждала", – розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Роботу вогнеборців суттєво ускладнювали постійні сигнали повітряної тривоги, наразі усі пожежі ліквідовані. На місцях працювали понад 140 рятувальників", – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо:

Від вечора 24 вересня російські загарбники атакували Україну 295 ударними БпЛА різних типів, "Бандероль"/"Дань-Т" та дронами-імітаторами типу "Пародія", 267 ворожих безпілотників вдалося знешкодити, але є і влучання.