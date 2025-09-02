Путін заявив, що РФ готова співпрацювати з США та Україною в управлінні Запорізькою АЕС

Росія допускає співпрацю зі США в управлінні Запорізькою атомною електростанцією, яка знаходиться в окупованому Енергодарі.

Про це заявив правитель РФ Володимир Путін на зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо під час саміту в Пекіні, повідомляє російське видання "Медуза".

"Ми можемо співпрацювати з американськими партнерами і на Запорізькій АЕС. Ми, в принципі, побічно ці питання теж з ними обговорювали", — сказав Путін.

Він додав, що це "стосується і української сторони на Запорізькій АЕС".

"І якщо складуться сприятливі обставини — ми обговорювали це з американськими колегами — ми можемо навіть втрьох на Запорізькій атомній станції попрацювати", — заявив правитель РФ.

Нагадаємо:

Запорізька атомна електростанція, яка розташована в Енергодарі, була захоплена Росією на початку 2022 року.

Її оператором формально залишається український "Енергоатом", але фактично він роботу станції не контролює. Всі шість реакторів ЗАЕС з 2024 року перебувають у стані "холодного зупинення".

На початку 2025 року президент США Дональд Трамп запропонував Україні "американське володіння" атомними станціями, яке, за його словами, стало б "найкращим захистом" для них.

Володимир Зеленський заявляв, що не обговорював з Трампом можливість передачі Запорізької АЕС та інших українських станцій у власність США.