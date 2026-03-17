Наглядову раду "Нафтогазу" очолив канадець Найтінгейл

Наглядову раду НАК "Нафтогаз України" з 12 березня очолює Данкан Джеймс Найтінгейл.

Про це повідомляє профільне видання ExPro.

Данкан Найтінгейл - канадський експерт із понад 30-річним досвідом у нафтогазовій галузі, який спеціалізується на операційному управлінні видобуванням (upstream) та стратегічному розвитку енергетичних активів.

Має досвід роботи в Україні на посаді голови наглядової ради "Укрнафти".

За останні роки обіймав також посади голови правління Blacksteel Energy Inc. та старшого радника CEO Octavia Energy.

Нагадаємо:

Уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України": незалежними представниками стали Роберт Шлешинський, Ерік Расмуссен, Данкан Найтінгейл і Тор Мартін Анфіннсен.

Представники держави є заступниця міністра економіки Анна Артеменко та держсекретар Кабміну Костянтин Мар'євич.