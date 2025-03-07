РФ пошкодила енергооб'єкт ДТЕК на Дніпропетровщині

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено енергетичний обʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ворог продовжує енергетичний терор Дніпропетровщини також. Під час чергового ранкового удару знову атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК", – йдеться в повідомленні.

Компанія наголошує, що вони роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в усі домівки.

Нагадаємо:

Під час атаки росіяни 7 березня вдарили по енергооб'єкту ДТЕК в Одеській області. За останні 2,5 тижні це вже шоста атака.

Після ворожої атаки не працюють об'єкти газовидобутку ДТЕК в Полтавській області.