Путин утверждает, что "Газпром" "переживет" конец транзита газа через Украину

Контракта на транзит газа России через Украину больше не будет, но "Газпром" это "переживет".

Такое мнение высказал лидер Кремля Путин во время пресс-конференции.

"Этого контракта уже не будет (на транзит газа через Украину - ЭП). Все понятно. Мы переживем, "Газпром" это переживет", - считает он.

Комментируя вопрос о западных санкциях на развитие газодобычи в Арктике, Путин заявил, что это создает проблемы и наносит ущерб для РФ, но производство СПГ, якобы, все равно растет.

В то же время в октябре 2024 года санкционный газовый, арктический терминал Arctic LNG-2 в России приостановил процесс сжижения природного газа из-за западных санкций.

Уже в ноябре агентство Bloomberg писало, что Arctic LNG-2 сократил добычу на газовых месторождениях почти до нуля.

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Напомним:

Российский газовый монополист "Газпром" в своих внутренних планах на 2025 год исходит из предположения, что транзит газа в Европу через Украину больше не будет осуществляться после 31 декабря 2024 года.

Словакия проведет серию переговоров, чтобы обеспечить поставки российского газа после окончания действующего транзитного контракта через Украину.

Компания SPP, крупнейший поставщик энергии в Словакии, обнародовала декларацию о поддержке транзита газа через территорию Украины.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг встретится с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить возможность продолжения поставок газа через территорию Украины.