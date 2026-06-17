Уряд запускає довгострокові контракти на ринку електроенергії

Уряд ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії: бізнес зможе заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, пів року або рік вперед і не залежати від різких коливань на ринку.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Непобутові споживачі зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період на прозорих конкурентних аукціонах.

Перші торги мають відбутися вже найближчим часом.

Для пілотного запуску буде запропоновано 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії — Енергоатому і Укргідроенерго: 2% — через квартальні контракти, 1% — через піврічні та ще 1% — через річні.

"Сьогодні споживачі електрики залежать від короткострокового ринку на добу наперед, де ціни можуть суттєво коливатися. Взимку через високий попит ціни зростають, а у весняні чи літні місяці падають", – зазначила Свириденко.

Вона зазначила, що новий механізм дає можливість заздалегідь зафіксувати ціну та обсяги постачання, планувати витрати, інвестиції та виробництво. Для виробників електроенергії це також прогнозовані доходи, зрозумілі умови роботи та захист від падіння цін у профіцитні місяці.

За словами Свириденко, такі довгострокові контракти є звичною практикою в країнах ЄС. Вони допомагають залучати фінансування на нові енергетичні проєкти, адже банки охочіше кредитують, коли є гарантований покупець і зрозуміла ціна на майбутнє.

"Для побутових споживачів нічого не змінюється. Рішення стосується комерційного сегменту ринку електроенергії. Воно зробить ринок більш передбачуваним, допоможе енергетичним компаніям залучати інвестиції та будувати нові потужності", – зазачила очільниця уряду.

Нагадаємо:

Уряд ухвалив рішення про проведення конкурсу на будівництво понад 1,3 ГВт нових генеруючих потужностей у межах Планів стійкості та визначив умови його проведення.

Уряд затвердив механізм формування та використання національного резерву мобільної генерації — когенераційних установок та обладнання для автономного тепло- й електропостачання.