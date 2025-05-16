Працівники ДТЕК потрапили під ворожий обстріл на Донеччині

Ремонтна бригада ДТЕК потрапила під обстріл в Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту. Від вибуху FPV-дрону ушкоджена робоча автівка", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що енергетики не постраждали.

Нагадаємо:

Уночі 25 квітня у Павлограді Дніпропетровської області в результаті атаки ворожого дрону по багатоповерхівці у своїй квартирі загинув шахтар-комбайнер ДТЕК Олексій Хлібець з Шахтоуправління ім. Героїв Космосу.