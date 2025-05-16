Працівники ДТЕК потрапили під ворожий обстріл на Донеччині
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Ремонтна бригада ДТЕК потрапила під обстріл в Донецькій області.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту. Від вибуху FPV-дрону ушкоджена робоча автівка", – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що енергетики не постраждали.
Нагадаємо:
Уночі 25 квітня у Павлограді Дніпропетровської області в результаті атаки ворожого дрону по багатоповерхівці у своїй квартирі загинув шахтар-комбайнер ДТЕК Олексій Хлібець з Шахтоуправління ім. Героїв Космосу.