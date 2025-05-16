Работники ДТЭК попали под вражеский обстрел в Донецкой области

Ремонтная бригада ДТЭК попала под обстрел в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Еще один тяжелый день для энергетиков Донетчины. Сегодня наши коллеги попали под обстрел неподалеку от линии фронта. От взрыва FPV-дрона повреждена рабочая машина", - говорится в сообщении.

Сообщается, что энергетики не пострадали.

Напомним:

Ночью 25 апреля в Павлограде Днепропетровской области в результате атаки вражеского дрона по многоэтажке в своей квартире погиб шахтер-комбайнер ДТЭК Алексей Хлебец из Шахтоуправления им.