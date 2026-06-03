Нафта відреагувала на удари Ірану по аеропорту Кувейту і відповідь США біля Ормузу

Ціни на нафту зросли більш ніж на 2% після іранських ударів по Кувейту та нових ударів США поблизу Ормузької протоки, яка залишається одним із ключових ризиків для світових енергоринків.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли до $97,41 за барель. Американська WTI подорожчала до $95,15 за барель. Раніше протягом дня Brent і WTI сягали найвищих рівнів із 27 та 22 травня відповідно.

Іранські атаки пошкодили Kuwait International Airport, одна людина загинула, десятки дістали поранення. Польоти тимчасово призупиняли, але Kuwait Airways і Jazeera Airways почали відновлювати роботу після додаткових заходів безпеки.

CENTCOM заявило про "оборонні удари" по цілях в Ірані, зокрема на острові Кешм поблизу Ормузької протоки. За повідомленням командування, цілями були об'єкти, пов'язані з дронами, ракетами та спробами атак у регіоні.

Іранські медіа також заявляли про атаки Корпусу вартових ісламської революції на штаб П'ятого флоту США в Бахрейні, авіабазу та судно Panaya, однак США заперечили ураження своїх баз.

Нагадаємо:

1 червня Іран заявив, що атакував американську авіабазу у відповідь на удари США по іранських військових цілях, а згодом Кувейт повідомив, що потрапив під обстріл.